Vrouw smokkelt hondje op verrassende wijze het ziekenhuis in voor zieke oma

De oma van Shelby (21) ligt in een ziekenhuis waar honden verboden worden. Slecht nieuws voor de vrouw, die haar hondje dolgraag wil zien.



Gelukkig heeft ze een ontzettend lieve kleindochter, die het niet zo nauw neemt met de regels.

Baby

“Mijn oma ligt in het ziekenhuis en wilde haar hondje zo graag zien”, schrijft Shelby op Twitter. “Daarom vermomde ik ‘m als baby, en kon hij zo mee naar binnen.”

My grandma is in the hospital right now and wanted to see her dog. So I made it look like I was carrying a baby and we made it 😂❤ pic.twitter.com/oKxNBlJEEL

— Shelbae (@HennickShelby) 11 juni 2017