Vrouw (23) sms’t overleden vader 4 jaar lang iedere dag en krijgt onverwacht reactie

Nadat de vader van Chastity Patterson 4 jaar geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam, bleef ze hem nog iedere dag een berichtje te sturen om haar hart te luchten.

De Amerikaanse Chastity stuurt vaak een simpel berichtje als ‘goedemorgen’ of ‘ik heb de dag weer overleefd’, maar een dag voor zijn vierde sterfdag besloot ze één van haar laatste berichtjes aan hem te sturen waarin ze een overzicht gaf van de afgelopen jaren. “Hey paps, ik ben het”, begon ze. “Morgen wordt weer een zware dag. Dan is het vier jaar geleden dat ik je heb verloren. Er gaat geen dag voorbij dat ik je niet mis.”

Afsluiting

Ze geeft in het bericht een overzicht van de afgelopen jaren om ‘closure’ te vinden. Zo schrijft ze dat ze kanker overwon, maakte ze haar studie af, werd ze verliefd, brak ze haar hart en zat ze diep in de put, maar vond daarna iemand die haar opbeurde. Ze heeft nog geen kinderen, maar wil ze wel. Ze is bang voor het huwelijk, omdat haar vader, Jason Ligons, haar niet naar het altaar zal kunnen leiden.

Verloren dochter

Tot haar grote verbazing kreeg ze een reactie terug van het oude nummer van Jason Ligons. “Hey schat, ik ben niet je vader, maar ik krijg je berichtjes al 4 jaar binnen”, reageerde het persoon. “Ik kijk uit naar je ochtendberichtjes en naar je nachtelijke updates. Ik ben Brad. Ik verloor mijn dochter bij een auto-ongeval in augustus 2014 en jouw berichtjes hielden mij op de been.”

Uitzonderlijke vrouw

De man schreef dat hij haar vaak wilde beantwoorden, maar haar hart niet durfde te breken. “Je bent een uitzonderlijke vrouw en ik wilde dat mijn dochter zou zijn geworden als jij. Dank voor je dagelijkse updates. Je herinnert mij eraan dat er een God is en dat het niet zijn schuld is dat mijn dochter er niet meer is.” In een later bericht op Facebook schrijft Chastity dat ze wist dat het nummer ondertussen door iemand anders in gebruik was, maar dat het haar niet uitmaakte naar wie ze het stuurde. Het voelde goed voor haar.

Zelfstandig geworden

Nadat haar verhaal het internet overvloog, voelde ze zich genoodzaakt om te laten weten op Facebook dat Jason Ligons niet haar biologische vader was. “Maar een bloedband zou hem niet dichter bij mij hebben doen staan.” Ze laat in het bericht weten dat hij in 2015 om kwam bij een auto-ongeluk, en dat hij slechts 36 jaar was. “Hij miste geen enkel schooloptreden of wedstrijd, en ja, hij had lange gesprekken over mijn gedrag. Ik heb samen met hem gehuild, hem alles verteld en ben zelfstandig geworden omdat hij de tijd voor me nam. Hij liet me zien wat geluk is.”

