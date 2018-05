Vrouw laat niet de spelfout in haar tattoo, maar de naam van haar kind veranderen

Waar de meeste mensen hun tattoo laten aanpassen na een pijnlijke spelfout, gooide de Zweedse Johanna Sandström het over een andere boeg: ze veranderde wettelijk de naam van haar zoontje.

“Ik dacht dat ik ging flauwvallen”, vertelt Johanna over het moment waarop ze de spelfout ontdekte aan de Zweedse krant Blekinge Läns Tidning.

Ontwerp

Dankzij de tatoeëerder gaat ‘Kevin’ nu als ‘Kelvin’ door het leven. De tatoeëerder had eerst een ontwerp getekend, maar Johanna had verder niet naar de spelling gekeken. Ze ging er vanuit dat het wel goed moest zitten. Eenmaal terug bij de tatoeëerder met de flater lachte hij en vertelde dat hij niets meer kon doen behalve haar geld teruggeven.

Weghalen

Johanna twijfelde nog een tijdje om de tatoeage weg te laten halen, maar dat bleek een duurder grapje te zijn dan gehoopt. Aangezien Kevin nog maar twee jaar was, dacht ze dat de schade mee zou vallen als ze de naam van haar zoontje nog wettelijk zou veranderen. Dus dat deed ze.

Derde kind

Momenteel is Johanna zwanger van haar derde kindje en ook de naam van deze spruit wil ze op haar arm laten tatoeëren. Maar een blunder als deze? Die zal niet meer voorkomen, volgens haarzelf: “Ik ga het opschrijven en tienduizend keer nakijken.”

