Vrouw heeft bijzonder veel spijt van (grote) tattoo die ze liet zetten toen ze 18 was

“Ik heb al 10 jaar geen serieuze relatie gehad”, zo laat Adele weten. Ze liet op 18-jarige leeftijd een tatoeage zetten maar heeft daar nu behoorlijk spijt van.

Adele hield zoveel van haar hond Max dat ze de voorpoten van haar viervoeter op haar lichaam liet vereeuwigen.

Andere gedachte

Maar vooral de plek van de inkt staat haar nu wat tegen. De tatoeage is 20 bij 9 centimeter groot en zit op haar decolleté. “De tattoo was bedoeld als herinnering aan mijn hond Max, maar elke keer als ik naar mijn borsten kijk, denk ik eerder aan de fout die ik gemaakt heb dan aan hem.”

Weghalen

Waarom ze heeft gekozen voor die plek op haar lichaam? “De enige plek die ik kon bedenken en die groot genoeg was, waren mijn borsten.” Ze vindt het moeilijk om nu met haar inkt te leven. “Mijn zelfvertrouwen is verwoest door mijn borsten. Ik weet zeker dat dat de reden is waarom ik al tien jaar lang geen relaties heb gehad die langer duurden dan een maand.” Ze wil het nu weg laten halen, maar dat kost aardig wat geld. “Het gaat me 18 maanden kosten en het gaat maanden duren, maar het is het allemaal waard”.

Check out this woman’s VERY regrettable tattoo https://t.co/mZwfpa06MR — Daily Mail Femail (@Femail) 3 november 2017

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter