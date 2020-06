Bizar: vrouw steekt haar vriend neer omdat hij niet belde op haar verjaardag

Ruzies komen in elke relatie voor, maar in de relatie van de 47-jarige Janet Kearns en haar vriend Alan Pearce gaat het er wel heel extreem aan toe.

Nadat Alan zijn vriendin op haar verjaardag een appje stuurde om haar te feliciteren, werd Janet woest. Zij had liever gezien dat Alan haar even had gebeld. Ze stak haar vriend neer en dit kostte Alan bijna zijn leven.

Geweld

Janet en Alan hadden al 2 jaar een relatie, maar niet zonder problemen. Het stel had regelmatig ruzie en daarbij ging Janet haar vriend wel vaker te lijf en ook maakte ze geregeld zijn spullen kapot. Toen Janet jarig was, stuurde Alan haar een felicitatie-appje. Dat leek eerst niet verkeerd te vallen, want Janet appte ‘dank je wel’ terug.

Steekpartij

Toch bleek ze flink boos te zijn, want niet veel later stormde ze zijn huis binnen. Schreeuwend eiste ze een verklaring. Daarna stak ze Alan neer. Alan kon nog snel de politie bellen voor hulp. Daarna stortte hij ter aarde en bloedde hij flink. Janet stond erbij en keek ernaar. Alan werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij met spoed werd geopereerd.

Fysieke schade

Inmiddels is het een jaar later. Het gaat goed met Alan, maar hij heeft nog steeds last van lichamelijke klachten sinds de steekpartij. Hij heeft geen gevoel meer in zijn wijs- en middelvinger en een deel van zijn duim. Waarschijnlijk moet hij binnenkort nog een keer geopereerd worden. Alan doet zijn verhaal: “Toen ik op de vloer lag en ik zoveel bloed verloor en met de minuut zwakker werd dacht ik echt dat ik dood zou gaan. Als de politie en de ambulanceverplegers niet zo adequaat gereageerd hadden, was ik er niet meer geweest. Ik zal ze altijd dankbaar blijven.”

Celstraf

En Janet? Die is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft haar excuses gemaakt aan Alan, maar in haar verklaring aan de politie vertelde de vrouw dat de steekpartij een ongeluk was.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock