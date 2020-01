Vrouw (60) stikt in een stuk lamington cake tijdens eetwedstrijd

Afgelopen weekend is in het Australische Queensland een vrouw van 60 tragisch om het leven gekomen. Ze stikte in een stuk cake tijdens een eetwedstrijd.

Het was de bedoeling om in recordtijd zoveel mogelijk lamington cake weg te werken. Lamington is een Australische delicatesse die bestaat uit boterkoek of -cake die is overgoten met chocolade en gerold in gedroogde kokosnoot. Die opdracht werd een 60-jarige vrouw fataal.

Noodlot

De vrouw stikte tijdens de wedstrijd in een hap van de cake. Er kwamen veel mensen op het evenement af die stonden te filmen toen het noodlot toesloeg. Medewerkers van het hotel reageerden snel en hulpverleners waren rap ter plaatse. Het mocht niet baten. Ze werd langer dan een halfuur gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze ter plaatse.

A woman has died after choking on a lamington during an eating competition in Queensland. https://t.co/VkSyV8ZerD #7NEWS pic.twitter.com/ElHr9SBkIM — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) January 27, 2020

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock