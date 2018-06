Tragisch: Nederlandse vrouw stikt in haar eten in restaurant en overlijdt

In een restaurant in Schagen is zondagavond een vrouw om het leven gekomen. De vrouw zou gestikt zijn in haar eigen eten, zo meldt een burgerhulpverlener.

Het tragische ongeluk vond plaats bij restaurant De Posthoorn aan de Markt. Op het moment dat de vrouw overleed, zaten er zo’n twintig mensen op het terras. Ook binnen zaten gasten, onder wie het slachtoffer.

Onduidelijkheid

Het restaurant werd direct ontruimd toen de vrouw gereanimeerd werd. De vrouw viel helaas niet meer te redden. Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw precies om het leven is gekomen. Een burgerhulpverlener verklaarde tegenover NoordHollands Dagblad dat de vrouw gestikt was in haar eten.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock