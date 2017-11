Vrouw zit hele dag zonder problemen in dezelfde stoel en ontdekt dan dít

Het zal je maar gebeuren: je zit de hele dag in dezelfde stoel en hebt niet door dat er iets een beetje mis is.

Een vrouw was thuis, in haar woonplaats in Australië, aan het werk en zat de hele dag lekker. Er was niets aan de hand. Tot ze op een gegeven moment besloot dat ze een dutje wilde doen.

“Eh, schat…”

Wat ze toen zag… Dat was even behoorlijk schrikken. In de hoek van haar stoel zat namelijk een slang verstopt. Het gaat om de zogeheten tapijtpython. Deze slang is niet giftig, maar kan wel gemeen bijten. Meestal valt de wurgslang mensen niet echt aan, maar huisdieren kunnen wel slachtoffer worden. De vrouw belde gelijk haar man toen ze de slang ontdekte, die gelijk een bedrijf inschakelde dat de slang kwam weghalen.

Bron: Facebook. Beeld: iStock