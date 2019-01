Bizar: vrouw loopt 17 dagen rond met een nog verpakte pijnstiller in haar slokdarm

We zitten middenin een griepepidemie en slikken dus massaal pijnstillers. Een vrouw in Noord-Ierland was er iets te gretig mee: ze slikte een complete strip door.

Inclusief plastic en aluminum.

Moeite met slikken

Het bizarre voorval wordt omschreven in de nieuwe editie van het Britse medische vakblad BMJ Journal. De vrouw, die in de veertig is en verder anoniem blijft, ging naar het ziekenhuis omdat ze moeite had met slikken. Maar op röntgenfoto’s was niets te zien en aangezien ze gewoon nog kon ademhalen en verder niks mankeerde, werd ze naar huis gestuurd.

Inwendig onderzoek

Ze bleef (natuurlijk) last houden. Pas na nóg twee ziekenhuisbezoeken, besloot een arts om inwendig onderzoek te doen. En toen werd de strip eindelijk gevonden. In totaal heeft de vrouw zeventien dagen met de met plastic verpakte tramadol – een morfine-achtige pijnstiller – in haar slokdarm rondgelopen, voordat het werd verwijderd.

Broodje aap?

Hoe de vrouw er niks van gemerkt heeft, is nog een raadsel. Ze moet dus zijn vergeten om de pil uit de verpakking te drukken. Een broodjeaapverhaal? The British Medical Journal is een goed aangeprezen medisch vakblad, dus die kans lijkt uitgesloten te zijn. Bovendien kun je van deze medicatie wat suf worden. En is er (let op: ietwat onsmakelijk) beeld als bewijs bij geplaatst:

