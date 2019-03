Man vraagt zijn vrouw na 63 jaar opnieuw ten huwelijk om prachtige reden

Te lief: na 63 jaar huwelijk ging Karl uit Texas voor de 2e keer op zijn knieën om zijn jeugdliefde Donna ten huwelijk te vragen.

Karl en Donna Von Schwarz leerden elkaar kennen op de middelbare school en zijn sindsdien tot over hun oren verliefd op elkaar. De tortelduifjes trouwden in 1956 en kregen 4 kinderen. Inmiddels hebben ze al 9 kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen.

Zwaar jaar

De 2 hebben al veel doorstaan, maar 2018 was het dieptepunt, vertelt Karly Gibbs, een van hun kleinkinderen, tegen CBS News. Donna lag bijna het hele jaar in het ziekenhuis. Ze moest een openhartoperatie ondergaan en kreeg daarna een beroerte. De 81-jarige vrouw bleef vervolgens maar kwakkelen met haar gezondheid en moest daarom lang revalideren.

Belofte

”Opa was altijd aan haar zijde”, vertelt Karly. ”Het revalidatiecentrum kocht een stoel voor opa, waar hij elke nacht sliep totdat oma sterk genoeg was om naar huis te gaan.” De 84-jarige Karl beloofde zijn vrouw dat als ze thuis zou komen, hij een verlovingsring voor haar zou kopen. En belofte maakt natuurlijk schuld!

Since this blew up I’ll post the video too.. look how happy she looks omg pic.twitter.com/IYTrflvzFw

My grandma has been very sick & we don’t know how much time she has left. After over 65 years of marriage my grandpa got her a new ring and proposed to her again…. I don’t know why I’m crying in the club rn pic.twitter.com/PdIiZrLRhs

— ❃ tina ❃ (@christinacherie) 3 maart 2019