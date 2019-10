Vrouw Tom Egbers openhartig over hartinfarct van haar man

Inmiddels voelt Tom Egbers (61) zich sterker dan ooit, maar afgelopen zomer kreeg de sportpresentator nog te maken met een hartinfarct. Dat had niet alleen invloed op zijn eigen leven, maar ook op dat van zijn gezin.

Zijn vrouw, Janke Dekker, vertelt aan RTL Boulevard openhartig over de periode.

Invloed op het gezin

Janke overwoog de theatercolleges die zij met haar dochter geeft te annuleren na het hartinfarct van haar man. “Emotie gaat op je stem zitten”, verklaart ze. “Het is toch wel pittig en we hadden best een emotionele tijd.”