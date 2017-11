Vrouw (49) voor de tweede keer draagmoeder van haar kleinkind

De 49-jarige Megan Barker is van plan voor de tweede keer draagmoeder te worden van haar tweede kleinkind. Ze wil hiermee haar dochter helpen die wegens medische redenen geen kinderen kan krijgen.

Aandoening

Haar dochter Maddie kreeg toen ze nog een tiener was te horen dat vanwege een aandoening die haar baarmoeder en eierstokken aantasten, ze nooit kinderen zou kunnen krijgen. Haar moeder beloofde toen dat als ze ouder was en graag een kind zou willen, zij het voor haar zou dragen. Zo gezegd zo gedaan. Megan Barker bracht in oktober 2016 haar eerste kleinzoon ter wereld.

Embryo

Nu een jaar later proberen Maddie en haar man Tyler het opnieuw. Maddie’s moeder is ook dit keer bereid het kind te baren. Ze verwachten dat het embryo van Maddie in januari overgebracht kan worden naar de baarmoeder van haar moeder. Dit zou betekenen dat de baby in de herfst van 2018 geboren zal worden. Bekijk de video van Good Housekeeping.

Leeftijd

Hoewel Megan al 50 jaar is tegen de tijd ze haar tweede kleinkind zal baren, maakt ze zich daar totaal geen zorgen over. “Het is geen probleem voor mij. Ik hebt al een keer gedaan en de zwangerschap toen was fantastisch. Ik voelde me goed”, vertelt ze.

Inzamelen

Het gezin probeert middels een GoFundMe-account geld in te zamelen om de in-vitrofertilisatie (ivf-behandeling) te kunnen betalen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK:



Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock