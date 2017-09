Vrouw (42) bevalt van haar 20e kind en haar man is er nog altijd niet klaar mee

Sue Radford (42) heeft het grootste gezin van Groot-Brittannië.

Samen met haar man Noel heeft ze net haar 20e kindje verwelkomd. Het stel zegt dat dit hun laatste kind is en dat ze ‘zeker weten’ niet nog meer kinderen willen.

Jong

Toch heeft Noel zich nog niet laten ‘helpen’ – het is dus nog wel mogelijk om meer kinderen te krijgen en het koppel insinueert dat ze het niet nauw nemen met voorbehoedsmiddelen. Hun pasgeboren zoon Archie is hun 11e zoon. Het koppel kreeg hun eerste kind toen Sue zelf 14 jaar was. Omdat de ouders allebei zijn geadopteerd wilden ze hun kind niet afstaan. Het was het begin van een levensweg vol zwangerschappen en bevallingen.

Het koppel bleef in al die jaren bij elkaar. Toen Sue 17 was beviel ze alweer van haar 2e kind. En daarna ging het in een rap tempo door. Hun dochter Sophie heeft inmiddels zelf al 3 kinderen en dus zijn ze ook al opa en oma.

Jammer

Over Archie zegt ze: “Ik ben blij dat hij er is en dat het goed met hem gaat. Maar het is wel een gek idee dat we hierna geen kinderen meer gaan krijgen.” Haar man runt een eigen taartenbedrijf. Hij laat weten dat ook hij het jammer vindt dat Archie hun laatste kind is: “Op een gegeven moment is het genoeg. We voelen allebei dat dit dat punt is. Ik ben daar wel verdrietig over, maar nu kunnen we ook gewoon gaan genieten van de kinderen.” Vorig jaar juli beviel Sue nog van een dochter, Phoebe.

Sue Radford from Britain’s biggest family is pregnant with her 20th baby https://t.co/DFITf3zHj8 pic.twitter.com/AsWuxbMpGC — HuffPost UK Parents (@HuffPoUKParents) 30 maart 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter