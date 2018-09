Vrouw uit ‘Hello Goodbye’ krijgt veel lof voor leven met man met Alzheimer

Het emotionele weerzien tussen een demente vader en zijn dochter in ‘Hello Goodbye’ was afgelopen week het gesprek van de dag. Maar weinig kijkers hielden het droog toen bleek dat de man zijn eigen dochter niet herkende.

Gister was vader Gerard samen met zijn dochter en vrouw te gast bij RTL Late Night, en opnieuw maakte het gezin diepe indruk.

Niet zomaar boodschappen doen

Kijkers zijn vooral ontroerd door het verhaal van Jantina, de vrouw van Gerard. Zij vertelt dat het opgewekte voorkomen van Gerard ook een andere kant heeft. Zo krijgt ze begeleiding van de hulpdiensten omdat ze niet zomaar even weg kan om boodschappen te gaan doen. En soms raakt Gerard in paniek of is-ie verdrietig omdat ze even weg is. Dochter Sylvia vertelt dat de hereniging haar diep raakte, maar dat wilde ze haar vader niet laten merken: “Het is pijnlijk, maar ik wilde er geen scène van maken. Als ik dan ga huilen, snapt hij er niks van. Dus zette ik even een gezicht op.”

Positieve reacties

Het eerlijke, maar confronterende gesprek met het gezin raakt kijkers tot op het bot, zo blijkt uit verschillende twitterberichten.

Bekijk de aflevering hier terug.

Bron: RTL Late Night. Beeld: Screenshot