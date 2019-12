Déze vrouw is dit jaar uitgeroepen tot ’s werelds mooiste

Spiegeltje, spiegeltje… Wie o wie is de mooiste vrouw ter wereld? Helaas dit jaar geen vrouw van Nederlandse bodem, maar wel de 23-jarige Miss Jamaica Toni-Ann Singh. De mooie vrouw werd zaterdag in Londen gekroond tot Miss World.

In haar spoor werd de Française Ophely Mezino tweede, eindigde Miss India Suman Ratansingh als derde, Miss Brazilië vierde en Miss Nigeria maakte de top 5 compleet. Brenda Felicia Muste, de Arnhemse die eerder dit jaar gekroond werd als Miss World Nederland, won geen prijs. Zij viel buiten de top 12.

Miss World Jamaica

Whitney Houston

De jury werd dit jaar voorgezeten door de Britse televisiepresentator Piers Morgan, die ook vragen stelde aan de deelnemers. Vervolgens maakte Toni-Ann indruk met haar vertolking van het nummer I Have Nothing van Whitney Houston. “Het publiek lag aan haar voeten”, liet de organisatie in een tweet weten. Singh kreeg haar kroon overhandigd door de Mexicaanse Vanessa Ponce de Leon, de winnaar van vorig jaar.

Duurzame verandering

Na haar uitverkiezing zei de Miss World dat ze haar titel wil inzetten om “duurzame verandering” voor vrouwen en hun kinderen te bewerkstelligen. “Ik wil zorgen voor verandering die duurzaam is. Als het gaat om vrouwen, moet het iets zijn dat hun kinderen en de kinderen van hun kinderen een andere levenswaarde geeft.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Brenda Felicia Muste (@brendafelici) op 14 Dec 2019 om 6:39 (PST)

Miss World Nederland.

