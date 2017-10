Terry (66) viel 36 kilo af in een jaar tijd en zo ziet ze er nu uit

Dat leeftijd echt slechts een nummer is, bewijst de 66-jarige Terry. Ze begon op haar 65e met afvallen en viel meer dan 36 kilo af.

De afgelopen 10 jaar reisde de Amerikaanse Terry Reuer veel waardoor ze voornamelijk in restaurants en op vliegvelden at. Het resultaat: op haar zwaarst woog ze meer dan 90 kilo. Het moment dat haar broers en zussen klachten kregen door hun gewicht was voor haar het moment dat ze besloot dat er iets moest gebeuren.

Dieet

Ze begon aan een dieet en at onder andere geen suiker meer, maar vooral veel proteïne en groente. Alleen al met gezond eten verloor ze al meer dan 20 kilo. Vervolgens ging ze er ook bij sporten met een personal trainer. Ze had het zo goed te pakken dat ze zelfs besloot om mee te doen aan een heftige race in de modder. Daarvoor ging ze 6 dagen per week, 2 keer per dag trainen. En ze haalde het, inclusief het heftigste obstakel.

Geheim

De vrouw had een geheim om de zware afvalrace vol te houden. Ze ging elke dag voor de spiegel staan en zei dan tegen zichzelf: “Je bent sterk, je bent mooi en je kunt dit.” Dat herhaalde ze elke dag en dat heeft haar uiteindelijk ook over de finish gekregen. En niet te vergeten: 60 kilo laten afvallen.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Facebook.