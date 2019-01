Wow: vrouw valt 56 kilo af door déze kleine veranderingen

Na drie zwangerschappen en jaren ongezond leven, weegt de Australische Keely Dellit ruim 126 kilo. Tijd voor verandering, vindt ze. Maar waar begin je?

Nou gewoon, bij het begin.

Weegschaal bij grofvuil

Als kind was Keely supergezond. Ze sportte veel en at gezond. Tot ze als tiener in een fastfoodrestaurant ging werken en het sporten plaatsmaakte voor friet en hamburgers. Na haar afstuderen probeert Keely af te vallen, maar de kilo’s die ze kwijtraakt, vliegen er met hetzelfde gemak weer aan. In het laatste trimester van haar derde zwangerschap zet ze de weegschaal bij het grofvuil. Ze durft er simpelweg niet meer op te gaan staan.

“Vlak na de geboorte van mijn derde ging ik weer op de weegschaal staan. Ik schrok me rot, ik woog 126 kilo. Zoveel had ik nog nooit gewogen. Op dat moment wist ik dat ik een omslag moest maken. Ik voelde me ongezond en uitgeput en wilde voor mijn kinderen juíst gezond zijn.”

Stap voor stap

Maar met drie kleine koters had Keely uiteraard geen tijd voor een strak fitnessprogramma en een ultragezond menu. Daarom besloot ze iedere week kleine aanpassingen te gaan doen om haar overgewicht aan te pakken. “Ik stopte niet van de een op andere dag met fastfood, koekjes en taart, maar nam kleinere porties. Langzaamaan maakte ik steeds gezondere keuzes, zoals gegrilde in plaats van gefrituurde kip. Toen ik daaraan gewend was, verving ik frisdrank voor sap en na een poosje maakte de sap plaats voor water. Ik kookte bruine rijst in plaats van witte, probeerde plantaardige melk in plaats van koemelk, kookte vaker thuis en at minder afhaalmaaltijden. Stap voor stap veranderde ik mijn leefstijl.”

Niet makkelijk

Ook ging Keely meer bewegen. De eerste zes maanden nog zonder plan of trainingsschema. “Ik wandelde met de kinderen door het park en deed oefeningen via YouTube. Toen ik me sterker en zelfverzekerder voelde, meldde ik me aan voor een bootcamples.” Beetje bij beetje werd Keely fitter en sterker en begon ze het sporten zelfs leuk te vinden. In veertien maanden viel ze 56 kilo af. Maar makkelijk was het allerminst. “Je houdt niet voor mogelijk hoeveel festiviteiten om eten draaien. Dat heb je pas door als je gezond probeert te leven. Als ik een pizza of cupcake afsloeg, had ik soms het idee alsof ik het hele feestje miste. Met die gevoelens worstel ik af en toe nog steeds.”

Kleine successen

Gelukkig vond Keely door haar nieuwe leefstijl ook haar nieuwe passie: fitness. Ze is personal trainer geworden en hoopt mensen die worstelen met hun gewicht te kunnen helpen. “Ik heb geleerd dat blijvend afvallen en gezond leven vooral een kwestie van kleine veranderingen is. En je focussen op de kleine successen die je gaandeweg boekt.”

Bron: Good Housekeeping.