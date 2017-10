Vrouw valt 70 kilo af door slechts 4 dingen van haar menu te schrappen

Casey Gemmel bekeek 5 jaar geleden foto’s van zichzelf en was daar niet erg blij mee. Er moest wat gebeuren, vond ze.

Ze dacht eerst dat het gewoon een ‘slechte foto’ was, maar al gauw realiseerde ze zich dat het niet aan de verkeerde hoek of pose lag. Ze vond zichzelf te zwaar.

Geen gedoe

Op haar zwaarste moment woog de Australische vrouw 160 kilo. Daar ging ze verandering in brengen. Samen met haar man ging ze elke dag sporten. Al was het eventjes wandelen of rennen: ze ging aan de bak. En daarnaast schrapte ze 4 dingen uit haar eetpatroon. Aan moeilijke diëten of ingewikkelde recepten wilde ze niet beginnen.

Dag pasta

Toch boekt ze verrassend goed resultaat met haar manier van afvallen. Ze besloot van de ene op de andere dag geen pasta,brood en kaas meet te eten én geen gezoete frisdrank meer te drinken. Dat maakte voor haar een ontzettend verschil en inmiddels is ze al meer dan 70 kilo afgevallen. Ze laat weten dat het grootste deel van haar transformatie komt doordat ze deze dingen van haar menu heeft weggehaald.

Bron & Beeld: Instagram