Vrouw (23) valt door bizarre aandoening elke keer flauw wanneer ze moet niezen

Daisy Ellis (23) werd 2 jaar geleden gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van spierkanker. Hierdoor krijgt ze telkens pijnlijke spierkrampen wanneer ze moet niezen, waardoor ze uiteindelijk flauwvalt.

Op haar 21e kreeg de Engelse Daisy ineens ontzettend veel pijn in haar rug. Ze kon niet eens uit haar flat komen. “Ik kon niets zwaars tillen, zelfs niet de waterkoker of de handrem van mijn auto”, legt ze uit. “Ik ging er vanuit dat het kwam door het tillen van de zware boeken voor mijn opleiding aan de universiteit.”

Flauwvallen

“Wanneer ik moest niezen, kreeg ik meerdere krampen in mijn rug en stortte ik helemaal in van de pijn. Uiteindelijk viel ik zelfs flauw van de pijn.” Dit werd alleen maar erger. De pijn begon uiteindelijk zelfs naar haar rechterbeen te verspreiden. Daisy is toen naar de dokter gegaan en werd doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Spierkanker

Daar kreeg ze te horen dat ze een zeldzame tumor had. Ze werd gediagnosticeerd met spierkanker, wat betekent dat de kanker in haar spieren groeit. Stadium vier alveolaire rabdomyosarcoom (ARMS) om precies te zijn. Op het moment dat de ziekte werd ontdekt, bleek de tumor zich al door haar hele lichaam te hebben verspreid. Artsen hebben geprobeerd haar snel te behandelen om het verspreiden te stoppen.

Hoop

Tijdens de chemotherapie begon het haar van Daisy uit te vallen. Ze werd uiteindelijk gedwongen het resterende haar af te scheren, wat haar kapot maakte. Ze vindt dit erg lastig en draagt nog steeds regelmatig een pruik. Ondanks alles probeert Daisy hoop te houden en vertelt ze iedereen dat het vast wel weer goed komt. Maar dit was best lastig, aangezien niemand om haar heen hoopvol was. “Mijn prognose was schokkend. Vooral omdat het stadium vier was en al door mijn hele lichaam was verspreid. Het kan dus nooit helemaal worden behandeld of verwijderd.”

Kracht

Toch heeft Daisy er iets positiefs uit kunnen halen. “Ik had meer dan drie jaar tijdens mijn studie geneeskunde last van ernstige angst en depressies. Niets geeft je meer een schop onder de kont dan een levensbedreigende ziekte en de wanhoop om te overleven”, legt ze uit. Ze beschermt zichzelf en weet precies wat wel en niet belangrijk is in het leven. “Ik ben zo trots op mezelf. Ik heb een kracht ontdekt waarvan ik geen idee had dat ik die had.”

