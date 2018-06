''Vrouw Raymond van Barneveld gewond geraakt bij overval''

Bij een overval op de woning van darter Raymond van Barneveld is vanochtend zijn vrouw Sylvia (52) lichtgewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere overvallers.

Raymond van Barneveld heeft aan RTL Nieuws bevestigd dat het om zijn woning gaat.

Drie mannen

Sylvia schrok vanochtend rond 6.30 uur wakker en trof drie mannen aan in haar huis, meldt de politie. Omdat Raymond momenteel voor zijn werk in Engeland zit, was Sylvia alleen thuis.

Worsteling

Er ontstond een worsteling, waarna de vrouw uit de woning wist te ontsnappen en het alarmnummer kon bellen. Ze liep een paar blauwe plekken op, maar hoefde niet voor haar verwondingen te worden behandeld. Wel is ze erg geschrokken, aldus haar man. ‘’Ze heeft voor haar leven gevreesd.’’ De darter mag in het belang van het onderzoek niet veel loslaten, maar zegt erg geschrokken te zijn. ‘’Ik wil nu zo snel mogelijk naar mijn vrouw om haar bij te staan en te kijken hoe het met haar is.’’

Getuigen

De recherche roept getuigen op zich te melden. Het is nog onduidelijk of de overvallers gewapend waren en of ze iets hebben meegenomen.

