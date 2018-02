Marcelle (23) raakte verlamd door het doen van sit-ups

Een 23-jarige vrouw was buikspieroefeningen aan het doen, toen het opeens compleet misging. Zó gruwelijk mis, dat ze tot aan haar hoofd verlamd raakte.

Het was de vraag of de Braziliaanse sportieveling, Marcelle Mancuso genaamd, ooit nog zou kunnen lopen.

Ondersteboven sit-up

Marcelle was sit-ups aan het doen op een fitnessbank, waarbij ze ondersteboven lag. Dit is een speciale techniek om de buikspieroefening nog intenser te maken. “Ik trainde gewoon zoals ik dat normaal ook deed”, vertelt Marcelle aan The Independent. “Ik zat met een band aan het apparaat vast, zodat ik niet zou vallen. Maar die schoot los, en mijn trainer kon me niet meer houden.” Ze viel met haar achterhoofd op de vloer en kon direct niet meer bewegen.

Gebroken rugwervel

Met bloedspoed werd Marcelle naar het ziekenhuis gebracht. Daar constateerden artsen dat ze gebroken, gekneusde én verschoven rugwervels had opgelopen. Daardoor werd haar ruggenwervel ook aangetast, waardoor ze haar ledematen dus niet kon bewegen. “De artsen wisten niet of ik ooit weer kon lopen, of voor altijd in bed moest blijven liggen.”

Met sprongen vooruit

Er werd een metalen plaat in Marcelles ruggengraat gezet, om de boel weer in de juiste positie te krijgen. Wat moet ze pijn hebben gehad. Maar haar herstel, verliep wonderbaarlijk goed en snel. Na drie dagen kon de bikkel haar vingers en tenen alweer bewegen. En na een maand zette ze met haar rollator weer stappen.

Zo bleef ze met sprongen vooruitgaan. De kracht in haar benen kwam na vier maanden weer terug en na vijf maanden kon ze lopen zonder flauw te vallen of duizelig te worden. Zes maanden kon ze écht weer lopen, zonder behulp van een rollator.

Nachtmerrie

Nu, zeker twee jaar later, is Marcelle volledig hersteld. “Soms voelt het alsof ik ben ontwaakt uit een nachtmerrie”, zegt ze over haar heftige ervaring. “Nu waardeer ik de kleinste dingen in het leven. Zoals mijn bed uit kunnen stappen, en mijn tanden kunnen poetsen zonder hulp. (…) Ik heb mijn normale leven weer terug, godzijdank.”

Bron: The Independent. Beeld: Facebook

