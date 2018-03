Vrouw wordt verliefd op de postbode en bedenkt een list om hem weer te zien

De Britse Karis Burke wist niet wat haar overkwam toen ze haar voordeur opende om een pakketje aan te nemen.

Ze was zo onder de indruk van de postbode dat toen ze de voordeur dichtsloeg pas besefte dat ze deze man misschien nooit meer zou zien en ze niets van hem wist. Het enige wat ze nog kon doen, was haar vriendinnengroep appen.

Nummer

“De Yodel (koeriersdienst, red.) bezorger was zo knap. Ik had hem moeten uitnodigen om naar binnen te komen”, schrijft Karis naar haar vriendinnen. “Je had zijn nummer moeten vragen”, reageert een van hen. “Het ging allemaal zo snel, toen ik naar binnen liep dacht ik: nééé. Hij is door de mazen van het net geglipt”, schrijft de Britse.

Ingeving

Tot Karis een briljante ingeving kreeg. Omdat ze via de app van de koeriersdienst op de hoogte werd gehouden van de status van haar pakket, had ze gewoon een telefoonnummer. Ze besloot het erop te wagen en wond er meteen geen doekjes om: “Kom terug”, stuurde ze.

Op de bank

Nadat de bezorger vraagt wie ze is, legt Karis uit dat hij net een pakketje bij haar heeft bezorgd. “Maar je bent iets vergeten”, verzint ze erbij. Daarop laat de postbode weten dat hij binnen vijf minuten bij haar is. Natuurlijk stuurde ze in de tussentijd het hele gesprek door naar haar vriendinnen die niet geloofden wat ze meemaakten. Als bewijs maakte ze een foto van de man op haar bank. Hoe het precies is afgelopen weten we niet, maar we hopen dat ze samen gaan trouwen, een hoop mooie baby’s maken en nog heel lang en gelukkig leven.

Woman who fancied her Yodel delivery driver invites him BACK to her house https://t.co/kVo4N3iEml — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 8, 2018

Bron: HLN.be. Beeld: Twitter