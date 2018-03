Vrouw verliest deze maand haar 22e kindje: "Het is gewoon pech"

Als je een kinderwens hebt dan wil je daar natuurlijk alles aan doen om deze droom uit te laten komen.

De 35-jarige Kerry wil dolgraag een kindje en probeert al jaren met haar man om zwanger te worden. Telkens gaat het mis.

Verdriet

Deze maand verloor ze haar 22e kindje. Ze kreeg al 16 miskramen. De dokters kunnen niet echt verklaren wat er met haar mis is. Aan haar fysieke gesteldheid en aan haar man ligt het volgens de artsen niet. Ze is gewoon kerngezond. Kerry: “Ze zeggen gewoon dat ik brute pech heb.” Al twee keer heeft ze een begrafenis moeten regelen voor haar kinderen. “Ik heb al zoveel gerouwd, zoveel rouwen de meeste mensen in hun hele leven niet. Ik heb wekenlang op mijn slaapkamer gezeten omdat ik het allemaal niet meer aankon.”

Waarom het keer op keer misgaat met haar kinderen is onverklaarbaar. Meerdere keren werden haar kinderen veel te vroeg geboren. Alle dokters zeggen dat ze moet blijven proberen om zwanger te worden. “Ik wil moeder worden en ik ga er alles aan doen. Het gaat mij lukken, ooit.”

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook