Vrouw deelt verloving op ontroerende wijze met haar opa

Premium

Thea (76): “Drie dagen na Jeannets overlijden kwam ik weer in de hospice. Haar kamer was weer bezet, het leven – en het sterven – ging door. Vooraf dacht ik: hoe geef ik dit in hemelsnaam een plek, maar dat lukte toch. Het werk dat ik doe is mooi."

Mensen vragen weleens of het dankbaar werk is, maar dat vind ik een raar woord. Laten we het erop houden dat het me voldoening geeft iets voor iemand te kunnen betekenen. Je doet dit niet alleen voor de ander, je doet het ook voor jezelf. Het gaat om de verbinding. Iets kunnen beteken voor een ander. Het geeft voldoening da