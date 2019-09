Bizar verhaal: vrouw slikt verlovingsring in tijdens nachtmerrie

Een aanstaande bruid uit Amerika heeft in haar slaap per ongeluk iets héél geks gedaan. Tijdens een nachtmerrie heeft ze haar eigen verlovingsring ingeslikt.

Achtervolging

Jenna vertelt dat ze in haar droom samen met haar man achtervolgd werd door dieven, aan boord van een hoge snelheidstrein. Haar man adviseerde haar in de droom om haar verlovingsring in te slikken, zodat de dieven de ring niet konden stelen. De droom leek waarschijnlijk zó echt, dat Jenna daadwerkelijk de ring inslikte.

Ring kwijt

“Ik herinner me zelfs nog dat ik de ring doorslikte. Ik werd ervan wakker, maar ik dacht direct dat alles een droom was. Daarom ging ik weer slapen. Ik realiseerde me pas wat er gebeurd was, toen ik de volgende ochtend wakker werd en mijn ring niet aan mijn vinger zat.”