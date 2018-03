99-jarige vrouw verrast haar man op déze hartverwarmende manier

Echte liefde: het bestaat nog. En ja, óók op latere leeftijd.

Dat bewijst deze dame op leeftijd maar weer: de 99-jarige Amerikaanse Helen verrast haar man met een tweede huwelijksaanzoek, 74 jaar nadat ze in het huwelijksbootje stapten. Best bijzonder, want ze is al sinds de Tweede Wereldoorlog getrouwd met haar man Stewart.

Wat een verrassing

Helen verraste haar man in het verzorgingstehuis met het huwelijksaanzoek 2.0. En iedereen deed mee: een vrijwilliger gaf Helen een make-over en – hoe romantisch – iemand speelde harp, en toen kwam de vraag waarop volmondig ja werd geantwoord. “Wil je opnieuw met me trouwen?”

“Met haar ga ik trouwen”

Helen en Stewart ontmoetten elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog, Stewart zat in het leger. Het koppel werd verliefd in een kerk tijdens het dansen. Stewart zei meteen tegen een goede vriend van hem: “Met haar ga ik trouwen”. Slechts een paar weken later stapten ze in het huwelijksbootje.

Inmiddels hebben ze twee dochters, twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Huwelijksgeheim

Nu willen we natuurlijk allemaal weten: wat is geheim van hun goede relatie? Helen laat weten dat ‘doen wat goed is en anderen helpen’ belangrijk is. Stewart heeft een heel ander idee over het succes van hun huwelijk: “Ik ben nooit te laat gekomen! En ik lieg nooit.” Mannen: allemaal luisteren naar Stewart.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Facebook