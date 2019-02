Raar maar waar: vrouw vindt een scherp voorwerp in haar tampon

Het zal je maar gebeuren: een vrouw uit Virginia haalde een nieuwe tampon uit de verpakking en vond daarin een wel heel vreemd voorwerp.

In eerste instantie dacht de vrouw dat er een zwarte stip op de tampon zat. Toen ze de tampon beter bekeek, besefte ze dat het een zwart, metalen haakje was.

Geld terug

Harmony Grant, zoals de vrouw heet, plaatste een foto van de tampon op haar sociale media om vrouwen te waarschuwen tampons van dit merk niet te gebruiken. Het bericht bereikte ook het tamponmerk Playtex, wat onder Edgewell Personal Care valt. Zij verzochten Harmony het product terug te sturen en boden haar een vergoeding van 7 dollar. Hier was Harmony echter niet tevreden mee, dus ze heeft de tampon niet teruggestuurd.

Nooit meer tampons

Harmony was al bijna door het doosje tampons heen voordat ze de tampon met het haakje tegenkwam. Ze zegt nooit meer tampons te durven gebruiken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

A woman was utterly shocked after discovering a hook sticking out of a tampon.https://t.co/AN9MjtdNX6

— Fox Reno (@fox11reno) February 1, 2019