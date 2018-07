Vrouw ondergaat vispedicure maar komt voor een onaangename verrassing te staan

Jaren geleden was het nog een heuse trend: de vispedicure. Een pedicure waarbij kleine visjes in een bak met water de dode huidcellen van je voeten eten (jak). Resultaat: super zachte voeten. Bij een Amerikaanse vrouw liep dat even anders dan gedacht.

Zes maanden nadat de vrouw de pedicure met de hongerige visjes onderging, begonnen haar teennagels uit te vallen.

Garra rufa

De jonge vrouw dacht dat de behandeling met de visjes, ook wel Garra rufa genoemd, een uitstekende behandeling was om even bij te komen. Maar hoe ontspannend de behandeling was, zo bitter was de nasmaak. Een halfjaar later kreeg ze de eerste klachten: haar teennagels sloegen donker uit. Vervolgens kwamen haar nagels los en vielen uit.

Onychomadesis

Haar dermatoloog Shari Lipner vertelde direct dat het “een klassiek geval van onychomadesis” is, een kwaal waarbij de teennagels los komen te zitten. De symptomen steken vaak pas na een paar maanden de kop op waardoor het lastig is voor dermatologen om met zekerheid te zeggen dat het door de visjes komt. “We kunnen niet met zekerheid zeggen dat ze de onychomadesis in het schoonheidssalon heeft opgelopen”, vertelt Lipner.

Probleem

“Toch ben ik er van overtuigd dat dat het geval is. Het probleem met die visjes is groter dan we vaak denken. Doordat de symptomen een half jaar op zich kunnen laten wachten, leggen dokters niet altijd de link tussen de vispedicure en de symptomen.”

Niet overtuigd

Toch is niet iedereen het hiermee eens. Antonella Tosti, voorzitster van de European Nail Society: “De oorzaak van haar probleem was waarschijnlijk dat haar tenen overlapten in haar schoenen. Haar tweede teen is langer dan haar eerste. Bij zulke voeten horen we die klachten vaker.”

Bron: goodhousekeeping.com. Beeld: iStock