Het zal je maar gebeuren: je wordt wakker in een donker vliegtuig en blijkt helemaal alleen te zijn. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar is een vrouw op het vliegveld van Toronto toch echt overkomen.

Het bizarre incident vond al 2 weken geleden plaats. De Amerikaanse Tiffani Adams vloog van Quebec naar Toronto, maar haar reis kreeg een vreemde wending.

Slapen in het vliegtuig

We vallen allemaal wel eens in slaap in het vliegtuig. Het is een ideale manier om de tijd te doden tijdens langere vluchten. Maar dat het zou kunnen dat het personeel van het vliegtuig je niet wakker maakt na landing, dát is iets wat je waarschijnlijk niet voor mogelijk houdt. Tiffani vertelt dat dit haar toch overkomen is.

Paniekaanval

Ze werd wakker in een pikkedonker vliegtuig en probeerde haar vriendin te bellen, maar haar telefoon viel uit. “Ik probeerde me te concentreren op mijn ademhaling om een paniekaanval te beheersen. Ik probeerde mijn telefoon op te laden via een USB-poort in het vliegtuig.” Dit lukte niet, aangezien de stroom in het gehele vliegtuig uitgeschakeld was.

Opgesloten

Uiteindelijk vond Tiffani een zaklamp in de cockpit. Met het licht van de zaklamp kon ze zich naar een van de vliegtuiguitgangen begeleiden. Zomaar uit het vliegtuig stappen was echter geen optie, zag Tiffani al snel. “Ik zag dat ik 15 meter boven de grond zat, dus kon er niet uit.”

In shock

Na enkele angstaanjagende uren is de Amerikaanse uiteindelijk gered. Ze vertelt dat een bagagemedewerker het licht van haar zaklamp zag. “Hij was in shock en vroeg hoe het in godsnaam mogelijk was dat ze me op het toestel hadden achtergelaten. Ik vroeg me dat ook af”, aldus Tiffani.

Inmiddels heeft vliegtuigmaatschappij Air Canada een onderzoek ingesteld, om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wat de reden was, is nog niet duidelijk.

