Vrouw voorspelt haar eigen moord in huiveringwekkend briefje

Toen dertig jaar geleden het levenloze lichaam van Rita Caleo (39) werd gevonden, stond de politie voor een groot vraagteken. Er waren geen getuigen van de moord, en al het bewijsmateriaal wees op een uit de hand gelopen overval. Tot hun grote frustratie lukte het de politie nooit om een dader te pakken.

Nu, ruim dertig jaar later, zit er eindelijk schot in de zaak. Niemand minder dan de echtgenoot van Rita, Mark Caleo, is veroordeeld voor de gruwelijke moord op zijn vrouw. Eén van de belangrijkste bewijsstukken is een briefje dat Rita drie maanden voor haar dood schreef.

Toegetakeld lichaam

Het is 10 augustus 1990 als het zwaar toegetakelde lichaam van Rita Caleo wordt gevonden in een gezinswoning in Double Day. Ze is meer dan twintig keer gestoken met een mes, en om haar lichaam ligt een grote plas bloed. In het huis worden sporen van geweld gevonden, ook blijkt er geld te zijn gestolen en een dure Rolex. Haar man Mark is er dan ook van overtuigd dat het gaat om een overval.

Belangrijk briefje

Tijdens het jarenlange onderzoek wordt Mark meerdere malen door de politie ondervraagd, zonder resultaat. Totdat de advocaat van Rita op een dag een briefje bij de politie afgeeft. Het briefje, dat Rita drie maanden voor haar dood heeft geschreven, bevat een huiveringwekkende voorspelling.

Huiveringwekkende boodschap

‘Als ik geen natuurlijke dood sterf, richt dan alsjeblieft het onderzoek op mijn echtgenoot Mark Caleo. Ook de dood van mijn broer is zijn schuld,’ schrijft ze. Eerder dat jaar was haar broer Michael Chye (36) fataal door zijn hoofd geschoten. ‘Mark wordt heel wanhopig als hij in een hoek gedreven wordt, zoals ik nu doe omdat hij een affaire heeft,’ gaat ze verder. Dit is de waarheid. Zorg er alsjeblieft voor dat Mark hier niet zomaar mee wegkomt.’

Doorbraak moordzaak

Het briefje en een belangrijke getuige zorgden uiteindelijk, na bijna dertig jaar, voor een doorbraak in de moordzaak. Een voormalige werknemer van Mark getuigde namelijk dat zijn baas hem de opdracht had gegeven om 10.000 dollar aan iemand te overhandigen. Die iemand was Alan Afu (51), een huurmoordenaar die de opdracht had gekregen om Rita te vermoorden.

Afu werd donderdag schuldig bevonden aan de moord op Rita Caleo Haar echtgenoot Mark werd schuldig bevonden als opdrachtgever van de moord op zijn vrouw.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook