Zeer opmerkelijk: vrouw opent nooddeur vliegtuig en wandelt over vleugel

De temperatuur in een vliegtuig is meestal precies verkeerd. Of het is ijskoud tijdens de vlucht, of het is ineens bloedheet in het toestel. De meestel mensen trekken dan een jas of vestje aan of uit. Maar deze vrouw besloot gewoon de nooddeur te openen.

Daarna wandelde ze over de vleugel. Haar verklaring? Ze had het warm en wilde een luchtje scheppen.

Vrouw opent nooddeur vliegtuig voor wandeling over vleugel

Oké, wat het verhaal net iets minder opmerkelijk maakt: het toestel stond alweer aan de grond op het vliegveld van Kiev. Daar moesten de passagiers even wachten alvorens ze het vliegtuig konden verlaten. Een vrouw had echter weinig geduld en weigerde te blijven zitten.