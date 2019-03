Zó ziet de vrouw van WIDM-finalist Niels eruit

Niels Littooij, beter bekend als zanger Nielson, staat zaterdagavond in de finale van Wie is de mol?. Wie waarschijnlijk ook bij de live-uitzending van de finale aanwezig zal zijn is Hanna Verduijn, de vrouw van Niels.

Niels en Hanna zijn al bijna 12 jaar samen. Zo’n 2,5 jaar geleden is het verliefde stel heel stiekem samen in het huwelijksbootje gestapt.

Advertentie

Belangrijkste datum

Ze hebben elkaar op 2 september 2016 het jawoord te geven. Niels plaatste toen op Instagram een prachtige trouwfoto met daarbij de tekst: “Vanaf nu is 2 september 2016 de belangrijkste datum in mijn leven. Op deze prachtige dag ben ik getrouwd met de beauty & de brains! Negen jaar lang was Hanna mijn vriendin en nu mag ik haar mijn vrouw noemen. Ik ben nog nooit ergens zo trots op geweest.”

Bloedstollende finale

Niels en Hanna wonen samen met hun hond in een huis in Dordrecht. Hanna staat, in tegenstelling tot Niels, wat minder graag in de schijnwerpers en zal dan ook niet zo snel op de rode loper verschijnen. Toch is de kans groot dat ze vanavond bij de bloedstollende finale van Wie is de mol? 2019 aanwezig zal zijn om haar man te steunen.

Bron: Instagram. Beeld: ANP