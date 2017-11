Vrouw van Wietze de Jager gaat weg bij Q-Music

Lieke Veld (31), de vrouw van Shownieuws-presentator Wietze de Jager, heeft een belangrijke keuze gemaakt in haar carrière.

Ze besluit te stoppen als dj bij radiozender Q-Music. Ze wil voor zichzelf beginnen, zo laat ze via Instagram weten.

Nieuwe tijd

Zo legt ze uit: “De radio-ervaring die ik heb opgedaan bij Qmusic en daarvoor bij BNN wil ik inzetten om voor mezelf te beginnen. Ik hoop met de vrijheid die ik daardoor krijg zoveel mogelijk verschillende opdrachten te doen en mezelf nog verder te kunnen ontwikkelen. Als radiomaakster, zelfstandig ondernemer en creatief”. Ze bedankt de zender voor alle kansen die ze heeft gekregen.

Gezin

Wietze vertrok eerder al bij Q-Music na een pijnlijke breuk met zijn radio-partner. Hij heeft nog altijd mot met dj Mattie, zijn goede vriend met wie hij jarenlang samenwerkte. Wieze heeft aangegeven niet meer met hem te willen praten. “Het is een wijze levensles”, aldus Mattie. “Het is in mijn gezicht uit elkaar gespat”. Lieke en Wietze werden in januari ouders van hun eerste kind, hun dochter Juul Betty. In mei verwachten ze een 2e kindje.

Het was destijds mijn droom om als eerste vrouw een programma bij Qmusic op de lunch te mogen presenteren. Ik ben er trots op dat dat gelukt is. Ik wil Qmusic dan ook bedanken voor de ontwikkelingsmogelijkheden die ik heb gekregen. En nu 2,5 jaar later is het tijd voor de volgende stap. De radioervaring die ik heb opgedaan bij Qmusic en daarvoor bij BNN wil ik inzetten om voor mezelf te beginnen. Ik hoop met de vrijheid die ik daardoor krijg zoveel mogelijk verschillende opdrachten te doen en mezelf nog verder te kunnen ontwikkelen. Als radiomaakster, zelfstandig ondernemer en creatief. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging in het nieuwe jaar! Een bericht gedeeld door Lieke Veld (@veldlieke) op 24 Nov 2017 om 6:07 PST

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP