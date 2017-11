Vrouw wil eruitzien als Barbie en moet dat bijna met de dood bekopen

De Finse Amanda Ahola (21) wil dolgraag op een levensechte Barbie lijken. Om haar droom te verwezenlijken heeft ze al meer dan 21.000 euro aan plastische chirurgie uitgegeven. Hoewel één van de ingrepen haar bijna haar leven kostte, is ze nog lang niet van plan om te stoppen.

Amanda droomt ervan ‘de perfecte Barbie-look’ te hebben. Op haar achttiende ging ze daarom voor de eerste keer onder het mes om haar borsten te vergroten.

Grote implantaten

“Bij mijn eerste borstvergroting nam ik implantaten van 460 CC, wat vrij groot is voor een meisje van achttien”, aldus het Finse webcammodel. “Daarna onderging ik nog een operatie, van 750 CC, waarna ik ook nog mijn neus heb laten opereren.”

Perfectie

Hoewel Amanda inmiddels een cupmaat heeft van maar liefst 30GG, is ze nog niet van plan om te stoppen met de operaties. “Barbie benadert de perfectie, en ik wil zo dicht mogelijk bij die perfectie komen.” Omdat zo’n transformatie allesbehalve goedkoop is, spaart ze al sinds haar zestiende om de operaties te bekostigen én klust ze bij als webcammodel. Daarnaast heeft ze ook nog een sugar daddy die haar regelmatig geld geeft.

Beroerte

Haar droom is echter niet zonder risico’s: na een borstvergroting kreeg Amanda een beroerte en begonnen haar hersenen op te zwellen. “Ik weet er niet veel meer van. Ik weet nog dat ik naar het ziekenhuis ging, en toen was het alsof ik een rare droom had.” Ze werd even later wakker in het ziekenhuis met haar bezorgde moeder en vriend aan haar zijde, die vroegen of ze hen nog herkende. “Ik zei: ‘natuurlijk’. Maar blijkbaar was ik de dag ervoor even bij bewustzijn geweest en wist ik toen niet wie ze waren.”

Meer operaties

Toch heeft Amanda geen spijt van haar ingrepen. ‘’Ik heb zelf die keuze gemaakt en dit was het gevolg.” Plannen om haar billen te vergroten heeft ze uiteindelijk laten varen. Tenminste, voor even. “Ik wil nog meer operaties laten doen, maar dan zonder volledige verdoving.’’

Een bericht gedeeld door Amanda Ahola (@officialamandatoy) op 20 Okt 2017 om 7:44 PDT

Bron: The Sun. Beeld: KIJK/Instagram