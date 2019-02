Vrouw wil liposuctie maar krijgt ongevraagd andere ingreep van chirurg

De Amerikaanse Mariela (41) vertelde op tv-zender E! afgelopen week over hoe ze op 19-jarige leeftijd op reis in Peru een kleine liposuctie wilde laten uitvoeren. Toen ze wakker werd, bleek dat de arts ongevraagd nog een ander lichaamsdeel had aangepakt.

Mariela werd in haar tienjaren gepest omdat ze mollig zou zijn. Ze vond het dus de uitgelezen kans om tijdens een familiebezoek in Peru een liposuctie te laten uitvoeren. “Ik ontmoette de dokter de dag nadat ik aangekomen was”, vertelt Mariela in ‘Botched’ op E!. “Hij was echt een beroemde arts.”

Een gunst

“Ik vertelde hem wat ik wilde, hij zei dat het een erg gemakkelijke ingreep was en dat hij die de volgende dag al kon uitvoeren.” Alleen vond de arts blijkbaar ook dat een ander lichaamsdeel onder handen genomen moest worden. Dus voerde hij tijdens de narcose, zonder het te vragen, na de liposuctie ook nog een neuscorrectie uit. Gewoon, als gunst, volgens de arts. “Toen ik wakker werd, had ik een verband op mijn neus. “Met plezier gedaan”, zei hij. Ik was zo kwaad.”

Beschadigd

Terugkijkend op het fiasco, herinnert ze zich dat ze geschrokken was toen het verband van haar neus ging. Haar neusholtes waren flink beschadigd na de ingreep. “Ik was blij met de neus waarmee ik geboren was.”

“We hebben de dokter die mij heeft geopereerd nooit meer teruggezien”, vertelt ze nog.

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock