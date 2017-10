Vrouw wil scheiden omdat haar man elke nacht dít doet

Een vrouw uit de Taiwanese stad Taichung is de nachtelijke activiteiten van haar man zó zat, dat ze hem een ultimatum heeft gesteld: als hij geen hulp gaat zoeken voor zijn bizarre gedrag, dan vraagt ze een scheiding aan.

Haar man Wu (60) is namelijk zó beweeglijk in zijn slaap, dat hij zijn vrouw al meerdere keren een flinke klap heeft verkocht. De situatie liep uiteindelijk zo uit de hand dat de vrouw zich genoodzaakt zag om aangifte te doen bij de politie wegens mishandeling. Ook dreigde ze om van hem te scheiden als hij geen professionele hulp zou zoeken.

Slaapstoornis

Om zijn huwelijk te redden, liet Wu zich uiteindelijk in het ziekenhuis onderzoeken. Daar bleek al snel dat hij last heeft van een slaapstoornis in zijn remslaap. Volgens dokter Yang Chun-bei zorgt dit ervoor dat hij zijn dromen fysiek beleeft in plaats van ze gewoon te laten afspelen in zijn hersenen, zoals de meeste mensen doen.

Medicatie

Op beelden die in het ziekenhuis zijn gemaakt is duidelijk te zien hoe Wu een heuse vechthouding aanneemt in zijn slaap, en er flink op los slaat. Ook zijn benen zwaaien in het rond. Gelukkig voor Wu is zijn slaapstoornis makkelijk te behandelen met de juiste medicatie. Hierdoor is hij van zijn klachten af én kan hij zijn huwelijk redden.

Bron: Mirror.