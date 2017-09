Vrouw vecht wildplasboete aan: "Je doet het niet voor de lol"

Geerte Piening was aan het stappen met vriendinnen in Amsterdam toen ze ontzettend nodig moest plassen.

Maar alles was al dicht en ze kon geen kant meer op. Dus toen besloot ze het buiten te doen, op straat. Haar vriendinnen hielden de wacht. Maar toen er agenten aankwamen, kon ze niet meer stoppen met plassen. “Ze vroegen wat ik daar deed. Dat leek me wel vrij duidelijk”.

Verschil

Ze kreeg een boete van 140 euro. Het is inmiddels alweer 2,5 jaar geleden, maar ze vecht nu de wildplasboete aan. Ze is het er niet mee eens, want ze weet niet waar ze als vrouw ánders had moeten plassen. “Het is goed dat dit eens wordt aangekaart. Het is toch gênant voor Amsterdam dat je als vrouw nergens terecht kan?’” Mannen komen immers op iedere hoek van de straat in de hoofdstad een zogeheten ‘plaskrul’ tegen. “In Amsterdam zijn 35 openbare toiletten voor mannen en twee voor vrouwen. Dat kan toch niet?”

Overmacht

Op die avond zelf is ze geen discussie begonnen. Ze had er toen geen zin in. Maar achteraf dacht ze: ik ga dit toch aankaarten. “Had ik dan in mijn broek moeten plassen? Of is dat weer openbare dronkenschap?” Haar zaak komt nu voor de rechter. Wat het oordeel ook wordt, ze wil haar mening niet veranderen. “Ik gooi het op overmacht, uiteraard. Je doet het echt niet voor je lol hè, als vrouw met je broek op je knieën in een steegje zitten.”

Bron: AD. Beeld: iStock