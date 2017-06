Vrouw wint jackpot van 43 miljoen, maar gaat naar huis met 2,25 dollar

Katrina Bookman kon haar geluk niet op toen ze tijdens een avondje in het casino maar liefst 43 miljoen dollar won. De vrouw werd met haar winnende ticket naar huis gebracht, maar kreeg de volgende dag slecht nieuws.

Volgens het Resorts World Casino in New York was er een foutje gemaakt: Katrina zou geen 43 miljoen dollar hebben gewonnen, maar slechts 2,25 dollar.

Rechtszaak

De vrouw ging hier niet mee akkoord en besloot een advocaat in de armen te nemen, die uiteindelijk een rechtszaak tegen het casino aanspande. Volgens de advocaat had de automaat met de nodige toeters en bellen aangekondigd dat Katrina de desbetreffende prijs had gewonnen, getuige ook haar selfie.

Foutje van automaat

Volgens het casino was het echter overduidelijk dat de automaat op dat moment op tilt sloeg. Zo zou er een waarschuwing op het beeld zijn gekomen waarin stond dat bij een slechte werking niets uitbetaald zou worden. De advocaat van Katrina heeft echter nooit te horen gekregen wát er dan precies mankeerde aan de automaat.

Vergelijkbare zaak

In 2011 kreeg een 87-jarige vrouw van het hooggerechtshof in Iowa nog ongelijk toen ze haar bonus van 42 miljoen dollar opeiste. Een Miss Kitty gokautomaat had toen per ongeluk een bedrag van 42 miljoen op de display getoond, terwijl dat in werkelijkheid maar 1,85 dollar had mogen zijn.

Bron: BBC.com. Beeld: Facebook