Vrouw zoekt via Facebook: "Help, waar staat mijn auto geparkeerd?"

Het kan de beste overkomen: je kunt je auto niet meer vinden nadat je ‘m ergens hebt geparkeerd.

Herkenbaar: zéker. De schoonzus van Anneke Brugman was wat laat voor een afspraak en daarom zette ze haar wagen zo gauw als ze kon aan de kant. Maar vervolgens wist ze niet meer wáár haar auto stond. Het gebeurde allemaal in de buurt van Zevenaar.

Help ons

Anneke en haar schoonzus hebben samen de hele buurt uitgekamd, maar zonder resultaat. Anneke: “Ze heeft ruim een uur rondgelopen en niet kunnen vinden, ze belde mij op en hebben samen nog ruim een uur rondgereden.” De vrouw vraagt nu via Facebook om hulp. “Het betreft de ruime omgeving van de Arnhemseweg, zijstraat, de auto’s staan naast elkaar en niet achter elkaar. Het kenteken is: 45-KPS-7.” Het is een zwartgrijze Citroën C1. Kun jij de wanhopige vrouwen misschien helpen?

Bron: AD. Beeld: iStock