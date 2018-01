Inchecken, bagage afgeven, door de douane heen en met een beetje pech nog een paspoortcontrole: iedereen die weleens vliegt, weet dat je niet zomaar in dat vliegtuig stapt. Toch is het de 66-jarige Marilyn Hartman al tien keer gelukt.

Marilyn staat onder de politie inmiddels bekend als de ‘serieverstekeling’. Voor haar meest recente vlucht vloog ze van Chicago naar Londen. Geen enkele stewardess stelde vragen toen Marilyn geen instapkaart bij zich had. Pas in Londen gingen de alarmbellen af toen ze haar paspoort niet kon laten zien. Ze werd linea recta op de eerste vlucht terug naar de Verenigde Staten gezet. Daar stond de politie klaar om haar in de boeien te slaan.

Enkelband

En dat was dus niet de eerste keer. Ze werd eerder gearresteerd in onder meer Arizona, Hawaii, Californië en Florida. Ditmaal wist ze dus zelfs aan boord van een intercontinentale vlucht te komen. Ze heeft nu een enkelband gekregen om te voorkomen dat ze weer zo’n uitstapje maakt, maar dat leverde in het verleden ook al geen succes op. Toen vloog ze gewoon mét enkelband van Californië naar Chicago.

Amerikaanse media schrijven dat de vrouw steeds op avontuur gaat ‘omdat ze vervreemd is van haar familie en met die acties haar normale leven probeert te ontvluchten’. En dat is eigenlijk weer heel verdrietig…

Marilyn Hartman, who sneaks aboard airplanes without identification or tickets, is back in the news again. This time, she made it to London.https://t.co/nQUxgTUpLm — TorontoStar (@TorontoStar) January 21, 2018

Bron: HLN.be. Beeld: iStock, Twitter.