Beau van Erven Dorens leidt een druk leventje. Hij presenteert verschillende progamma’s en start vanavond weer met een nieuw seizoen van zijn talkshow Beau. Maar buiten dat is hij ook vader en echtgenoot.

En in huize Van Erven Dorens is het altijd gezellig druk. Beau en zijn vrouw Selly hebben namelijk vier zoons: de tweeling Bram en Tijn (19), Bobbie (17) en Jan Arie (15). Kleine jongens worden groot, maar ze hebben alle vier wel iets weg van hun vader. Kijk zelf maar:

Heftige tijd

Beau en Selly zijn in 1994 met elkaar getrouwd. Toen beloofden ze elkaar trouw in voor- en tegenspoed. En tegenspoed is er helaas ook geweest. In 2012 werd bij Selly borstkanker ontdekt. Gelukkig werd ze een jaar later schoon verklaard. “Zo’n bericht zet je hele leven op z’n kop”, vertelt Beau over die heftige tijd tegen Story. “Ik probeerde er zoveel mogelijk voor haar te zijn en ging met alle behandelingen mee.”

Ode aan alle moeders

Beau is een echte familieman en gaat samen met z’n zoons graag op bezoek bij zijn moeder. Maar vanwege het coronavirus moeten ouderen zoveel mogelijk binnenblijven. Dit kan voor eenzaamheid zorgen en daarom schreef Beau in maart, aan het begin van de lockdown, een prachtig nummer voor alle moeders en oma’s die alleen thuis zitten.

Libelle Babbelt Met Beau van Erven Dorens: “Ik dacht dat ik mijn kinderen misschien wel nooit meer zou zien”

