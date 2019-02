Vrouw (29) raakt op de eerste date zwanger van drieling terwijl ze de pil slikt

Hannah Donaghue (29) had al twee kinderen, maar raakte 8 jaar later per ongeluk opnieuw zwanger. En wel op een eerste date, terwijl ze gewoon de pil slikte. Later blijkt het ook nog eens een drieling te zijn.

De Engelse Hannah werd eerder ook al twee keer verrast met een verrassingsbaby.

Niet gepland

“De eerste keer dat ik zwanger raakte terwijl ik gewoon de anticonceptiepil slikte, dacht ik dat ik slechts een van de vrouwen was die ‘pech’ had”, legt Hannah uit. “Ik was 18 en woonde samen met mijn vriend in een flat met één slaapkamer, dus het was zeker niet gepland.” Ze beviel van dochter Megan (10) en de zorg voor haar was als vanzelfsprekend.

Bekende steek

“Slechts 2 maanden later voelde ik een bekende steek en besefte ik dat mijn menstruatie te laat was. Het zou toch niet weer gebeurd zijn, toch?”, vertelt ze. “Toen ik die twee blauwe lijntjes zag, viel ik bijna flauw. Ik had geen idee hoe het zou gaan en vreesde dat ik mensen opnieuw moest vertellen wat er was gebeurd terwijl ik aan de pil zat.”

Chemie

Omdat ze geen risico’s meer wilde nemen, schakelde ze over op het anticonceptiestaafje. Maar acht jaar later begon ze daar problemen mee te krijgen en ging ze terug naar de pil. “Maar toen kwam ik Ben tegen op een feestje. Ik kende hem al jaren en er was duidelijk chemie tussen ons”, gaat ze verder. “Die avond gingen we samen naar huis.”

Echo

“Ik werd daarna gewoon ongesteld, maar twee weken later werd ik wakker en voelde ik iets nats in mijn pyjamabroek. Ik keek en zag overal bloed. Ik ging naar het ziekenhuis waar de dokters me onderzochten. Ze vertelden me dat ik mogelijk zwanger kon zijn.” Ze schrok en belde Ben. Niet veel later had ze een echo. “Er is één hartslag”, vertelde de echoscopiste. “En daar is de tweede.” Hannah dacht dat ze haar verkeerd had verstaan. “En daar is de derde”, voegde ze er nog aan toe. “Wat?”, was de de reactie van Hannah.

Drie eitjes

“Ik dacht dat ze een grapje maakte”, zegt Hannah. “Ik kon het niet geloven. En Ben ook niet.” Ze had niet eens verwacht dat zwanger was, laat staan dat ze drie baby’s kreeg. De drieling was identiek, wat betekent dat ze allemaal zijn verwekt met een ander ei. “Dus mijn lichaam was niet alleen zwanger geworden terwijl ik aan de pil zat, het was ook nog eens gelukt om in één keer drie afzonderlijke eieren te produceren en ze allemaal te bevruchten.”

Vijf wondertjes

Na een paar minuten grapte Ben: “We hebben een limousine nodig voor allemaal.” Hannah was opgelucht toen Ben haar vertelde dat hij graag met haar een gezin wilde stichten. Na 16 weken kwamen ze erachter dat ze twee meisjes en één jongen kregen. Na 32 weken zwangerschap werden de zusjes Ella Rose en Kasey en broer Lester geboren met een keizersnede. “Ze waren zo klein, maar heel sterk en mochten na 18 dagen al mee naar huis.”

Hannah is hartstikke dankbaar dat ze in totaal vijf kleine wondertjes op de wereld heeft mogen zetten.

Bron: The Sun. Beeld: Facebook, iStock