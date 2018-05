Heldere blauwen ogen, een paar flinke spierballen en wat droge humor. Allemaal mooi meegenomen als een man dat in huis heeft, maar toch vinden wij vrouwen dít het aantrekkelijkste bij een man.

Het zijn de benen van mannen. En dan met name lange benen.

Gezond

Dit is niet voor niets. Wetenschappers zijn er namelijk achter gekomen dat vrouwen gezonde mannen willen. En dat kunnen we onbewust zien aan de benen. Mensen met diabetes type 2, hartkwalen of een hoge bloeddruk hebben vaak kortere benen, waardoor vrouwen mannen met kortere benen zien als minder goede partners.

Proporties

Dit blijkt uit een nieuwe studie die onlangs in Royal Society Open Science werd gepubliceerd. Om hierachter te komen werden de proporties van 9.000 militairen opgemeten. Via een computer werd een algemeen beeld van het mannelijk lichaam geschetst. Daarna zijn de onderzoekers de beelden gaan manipuleren door de armen en benen wat korter of langer te maken. Aan 800 heteroseksuele Amerikaanse vrouwen werd gevraagd de mannen op de afbeeldingen te beoordelen.

Kieskeurig

De vrouwen moesten aangeven wat ze het aantrekkelijkste aan de man vinden. Uit de antwoorden bleek dat vrouwen de voorkeur geven aan mannen met wat langere benen. Om nog specifieker te zijn: de benen moeten bijna even lang zijn als de helft van zijn lichaam. Wat zijn wij vrouwen toch kieskeurig hé.

Bron: Science Mag. Beeld: iStock