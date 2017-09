Vrouwen roepen op om in actie te komen na uitspraak wildplassen Amsterdam

Afgelopen week deed de rechter uitspraak in de zaak van de wildplassende vrouw in Amsterdam. De vrouw kreeg geen gelijk en daar is nu een actie tegen gestart.

7 vrouwen hebben de handen ineen geslagen en willen morgen actie gaan voeren. Hoe? Ze hopen met hun actie ‘#zeikwijf’ te laten zien dat veel vrouwen het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter en dat plassen in een urinoir écht niet kan. Op Facebook roepen ze vrouwen op om morgen allemaal een urinoir te bezoeken en daar foto’s van te maken en te delen op social media. Deze foto’s wil de initiatiefnemer Cathelijne Hornstra vervolgens aanbieden aan minister Jet Bussemaker. “Zij gaat over emancipatie, dus zij moet hier wat mee doen”, vertelde de vrouw aan Parool.

Leidseplein

Het oorspronkelijke idee was om vanavond actie te voren op het Leidseplein, maar doordat er 1100 vrouwen verwachten werden, kan dit niet doorgaan omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Bron: NOS.nl, Parool