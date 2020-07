Dit is waarom vrouwen vaker een auto-immuunziekte krijgen dan mannen

Als we ziek zijn zorgt je immuunsysteem dat je beter wordt. Maar als je een auto-immuunziekte hebt, dan slaat dat systeem juist helemaal door. Wat gebeurt er dan eigenlijk precies?

Normaliter valt je immuunsysteem de virussen en bacteriën in je lichaam aan die je ziek maken. Het immuunsysteem maakt je dus beter. Als alle ziekmakers je lijf uit zijn, hoort je immuunsysteem te stoppen met aanvallen. Maar het gebeurt wel eens dat het niet stopt. Op dat moment worden de gezonde cellen juist aangevallen en dat stopt pas als je organen ook verwoest zijn. Kortom: je immuunsysteem maakt jou dan juist ziek.

Dagelijks aan het werk

Het immuunsysteem is eigenlijk elke dag aan het werk om celresten op te ruimen die overbodig zijn in het lichaam. Meestal merk je daar niets van. Maar als het bezig is met het opruimen van infecties, dan kun je je een beetje grieperig voelen, koorts hebben of ergens pijn hebben.