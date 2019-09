Onderzoek wijst uit: 1 op de 4 vrouwen fantaseert weleens over collega

Je hoort altijd: 1 op de 3 relaties begint op het werk. Maar hoe zit het nu echt met de vlinders op kantoor? Nieuw onderzoek wijst uit dat we ons liefdesleven en ons werk vaak inderdaad niet gescheiden kunnen houden.

Uit onderzoek van Acties.nl onder 1108 Nederlanders blijkt dat 1 op de 3 mensen weleens erotisch gedroomd over een collega of leidinggevende. Dat betekent niet meteen dat er ook veel relaties ontstaan op de werkvloer, want 6 op de 10 ondervraagden zegt nooit een relatie met een collega te willen.

Spannende droom

Vooral mannen nemen hun werk mee naar de slaapkamer. 35% van de ondervraagden zegt dat hun collega’s weleens een rol spelen in een spannende droom. Onder de jonge mannen was dit zelfs 43%, terwijl dat bij slecht 23% van de vrouwen het geval is.

Praten over sex

Hoewel er toch regelmatig relaties ontstaan op de werkvloer, vindt 19% van de mensen een relatie met een collega niet kunnen. Wat 68% van de ondervraagden ook niet vindt kunnen, zijn seksueel getinte gesprekken op de werkvloer. 76% van de vrouwen keurt dat af, tegenover 63% van de mannen. Vrijuit over sex praten op de werkvloer vindt 22% van de vrouwen ook niet zo fijn, met 18% hebben mannen daar wat minder last van.

Bron: Acties.nl. Beeld: iStock