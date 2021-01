Wow! Zóveel vrouwen fantaseren weleens over een leven als prostituee

Baby Brooklyn is al bijna drie maanden oud en Kim Feenstra bevindt zich nog altijd op een roze wolk. Op Instagram geeft het model openhartige antwoorden op vragen van haar volgers.

Zo legt ze haar volgers bijvoorbeeld uit waarom ze soms zo kritisch is op de coronamaatregelen.

Dezelfde babynaam

Baby Brooklyn doet het in ieder geval hartstikke goed. Hij slaapt sinds een paar weken door, waardoor Kim geen last heeft van slapeloze nachten. “Ik mag echt niet klagen”, schrijft ze. “Soms kan ik ook nog uitslapen, want dan slaapt-ie tot een uur of negen in de ochtend.” Verder verklapt Kim hoe de baby had geheten als het een meisje was. “Ook Brooklyn. We wilden het geslacht tot de geboorte een verrassing houden, maar de naam Brooklyn was één ding dat vaststond.” En dit is de bijzondere betekenis achter de naam Brooklyn.

Moeder worden in coronatijd

Moeder worden in tijden van corona is voor Kim heel dubbel, geeft ze toe. Ze maakt zich soms wel zorgen over de toekomst van de kleine. “Ik heb me vaak afgevraagd waar het nou allemaal heengaat, en in wat voor wereld de kleine terechtkomt. Ik denk dat elke ouder dezelfde struggles heeft”, legt ze uit. Aan de andere kant noemt ze het moederschap het mooiste wat er is. “Het heeft de coronatijd ook ‘mooier’ gemaakt.”

Kritiek

Om daarop in te haken vraagt een andere volger op Instagram of ze het lastig vindt om commentaar te ontvangen vanwege haar kritische blik op de maatregelen vanwege het coronavirus. “Ik spreek vanuit mijn hart en volg mijn eigen gevoel”, antwoordt ze. Ik ben nou eenmaal geen ja-knikker en ik was ook nooit het braafste meisje van de klas. Mijn moeder heeft mij geleerd om kritisch te denken en om verder te kijken dan mijn neus lang is. Je hoeft mij niet aardig, leuk of cool te vinden.”

