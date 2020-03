Deze 6 vrouwen zorgen dat het leven van Kate Middleton op rolletjes loopt

Je kunt wel zeggen dat het leven van Kate Middleton op rolletjes loopt. Maar daar krijgt ze natuurlijk wel wat hulp bij. Deze vrouwen zijn dan ook heel belangrijk voor de hertogin.

Het leven van een royal gaat niet altijd over rozen. Het is niet eenvoudig en daar kun je dan ook wel hulp bij gebruiken. Van kapper en visagist tot de privésecretaresse die alle afspraken van de hertogin bijhoudt: dit zijn de 6 vrouwen zonder wie Kate niet kan.

Nanny: Maria Terese Turrion Borrallo

Nanny’s zijn een uitkomst voor ouders als William en Kate, die het ouderschap moeten combineren met hun koninklijke plichten. Maria Teresa Turrion Borrallo werd ingehuurd om in 2014 voor de toen 8 maanden oude prins George te zorgen en is sindsdien bij de Cambridges gebleven. Nu zorgt ze dus ook ook voor prinses Charlotte en prins Louis. Aan haar de taak om de prinsjes en prinses gelukkig en veilig te houden en goed op te voeden.

Stylist: Natascha Archer

Kate was gelijk vanaf het moment dat ze het koninklijke podium betrad al een stijlicoon. Dat heeft ze te danken aan Natasha Archer. Ze kwam in 2007 in het team van Kate als haar persoonlijke assistent, nog voordat ze in 2014 de rol van stylist op zich nam. Natascha moedigt Kate ook aan om haar outfits te recyclen, want zelf staat ze voor modieus en duurzaam. En eerlijk is eerlijk: een applausje voor deze vrouw. Kate ziet er áltijd uit om door een ringetje te halen.

Kapper: Amanda Cook Tucker

Veel vrouwen zijn jaloers op de prachtige donkerbruine lokken van Kate. Keer op keer ziet de hertogin er stralend uit, mede dankzij haar kapsel. Haar kapster Amanda doet dan ook goed haar best. Ze knipt en stylet al een aantal jaar het haar van Kate en ze hebben daardoor een hechte band. Amanda was naar verluidt een van de eerste mensen die prins George na zijn geboorte heeft ontmoet.

Visagist: Arabella Preston

Kate staat zeker niet bekend om haar zware make-up, maar ziet er juist altijd heel natuurlijk en verzorgd uit. Het is bekend dat Kate vaak haar eigen make-up doet, maar toch maakt ze soms ook gebruik van een visagist en dat is Arabella Preston. Als medeoprichter van huidverzorgingsmerk Votary weet Arabella als geen ander hoe belangrijk een goede basis is en dat is waarschijnlijk de reden dat Kate’s huid er altijd zo stralend uitziet.

Privésecretaresse: voorheen Catherine Quinn

Kate’s privésecretaresse nam eind vorig jaar ontslag, nadat ze 2 jaar aan de zijde van de hertogin had gestaan. Catherine kwam in 2017 bij de royals terecht, nadat Rebecca Deacon, die 10 jaar voor de hertogin werkte, besloot de koninklijke familie te verlaten.

Catherine had de taak om Kate’s dagelijkse schema te plannen en haar te vergezellen naar officiële afspraken. Ook hield ze de koninklijke verplichtingen en optredens van de hertogin bij. Nu heeft ze afstand genomen en gaat ze zich focussen op vrijwilligerswerk. Catherine en Kate hebben een hechte vriendschap en zien elkaar nog regelmatig.

Persoonlijk assistent: voorheen Sophie Agnew

Sophie heeft onlangs de hertogin verlaten, maar de afgelopen 7 jaar speelde ze een grote rol in het leven van Kate. De persoonlijke assistent hielp Kate met zo ongeveer alles in haar dagelijkse leven, maar werd vorig jaar ontslagen bij een reeks wisselingen van het koninklijke personeel, vanwege de splitsing tussen de huishoudens in Cambridge en Sussex. Sophie schijnt erg geschrokken te zijn van haar ontslag. Ze had de afgelopen jaren dan ook een goede vriendschap met Kate opgebouwd.

Bron: Honey 9. Beeld: Getty Images