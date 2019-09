Vrouwen hebben liever een handige man dan een rijke man

Als het aankomt op het vinden van de juiste partner, letten we op een hoop dingen. Maar handig zijn blijkt belangrijker te zijn dan geld.

Want uit nieuw onderzoek komt naar voren dat een derde van de vrouwen het belangrijker vindt dat hun partner kan klussen dan dat hun partner rijk is.

Advertentie

Het hoogte van het salaris van de partner maakt vrouwen dus een stuk minder uit. Maar een schilderij ophangen of een muur kunnen verven? Graag. En we vinden 2 rechterhanden ook fijner dan goed kunnen koken. Bijna de helft van de vrouwen heeft liever dat haar man handig is in huis dan dat hij goed kookt.

Linkerhanden

We kunnen wel raden waar deze resultaten vandaan komen. Vrouwen vinden het ‘erg mannelijk’ als een man in huis het een en ander voor elkaar krijgt. Een lamp ophangen, een tuinbankje maken, een muurtje witten: we vinden het aantrekkelijk aan een man als hij dit kan. Een derde van de ondervraagde vrouwen stelt zelfs dat een ‘echte man’ kan klussen.

Leuk dat we dit zoeken in een partner, maar eh, hoe is het dan gesteld met de huidige kluskennis van de Nederlandse man? Niet al te best. Zeker 1 op de 5 vrouwen geeft aan dat haar man eerder 2 linker- dan rechterhanden heeft.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Offerte Adviseur. Beeld: iStock