Uit onderzoek blijkt dat vrouwen maar liefst 73% meer kans hebben om te overlijden na een auto-ongeluk dan mannen. Maar waar komt dit eigenlijk door?

Nee, het heeft gelukkig niks te maken met de rijvaardigheid van vrouwen.

Advertentie

Heftig

Uit Amerikaans onderzoek van de universiteit van Virginia blijkt dat vrouwen 73% meer kans hebben om te overlijden na een frontale botsing met een auto. Zelfs als ze gewoon een veiligheidsgordel dragen. Dit is een vrij heftige uitkomst. Helemaal als blijkt dat dit probleem al jaren bekend is. In 1980 werd namelijk al duidelijk dat mannen en vrouwen anders reageren bij ongevallen. Daar is toen niks mee gedaan.

Veiligheidstest

Voor de studie analyseerden onderzoekers gegevens van 22.854 ongevallen die door de politie gemeld zijn. Deze ongelukken deden zich voor tussen 1998 en 2015 in de Verenigde Staten. Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) komt dit door de veiligheidstest die worden uitgevoerd.

Vrouwelijk figuur

Wanneer de veiligheid van een auto wordt getest, wordt er gebruikt gemaakt van een zogenoemde ‘crash-dummy’. Dit is een pop die gebruikt wordt bij tests van auto’s. Het probleem is dat deze crash-dummy perfect is afgestemd op het mannelijk lichaam, en niet op het figuur van de gemiddelde vrouwelijke automobilist. Mannelijke en vrouwelijke lichamen reageren anders bij ongevallen en daarom moet dit probleem volgens het Amerikaans ministerie van Verkeer snel worden opgelost.

Duurt lang

Op dit moment is er volgens de NHTSA geen crashpop die de gemiddelde vrouw vertegenwoordigt. Maar die zal er ook niet snel komen, aangezien het ongeveer 20 tot 30 jaar duurt om een nieuwe model te ontwerpen en ontwikkelen. Of er nu actie wordt ondernomen is niet bekend.

Door het autoportier zó te openen voorkom je gevaarlijke situaties:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Universiteit van Virginia. Beeld: iStock